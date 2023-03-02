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Сегодня, 11:42

В Уфе из-за пожара к зданию инфекционной больницы по повышенному рангу прибыли огнеборцы

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии 2 марта поступило сообщение о задымлении в гаражном боксе в районе Республиканской клинической инфекционной больницы № 4 по улице Запотоцкого в Уфе.

«Силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона автоматически направлены на место по повышенному рангу. Наблюдалось задымление гаражного бокса, который находится за территорией больницы и прилегает к административному корпусу, из которого до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировалось 25 человек. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. К реагированию на пожар привлекались 45 человек и 14 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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