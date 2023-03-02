В Башкирии пьяница-отец периодически бил своих четверых детей

В Башкирии пьяница-отец периодически избивал своих четверых несовершеннолетних детей. По словам начальника группы дознания отделения МВД России по городу Агидели, майора полиции Илизы Магзумовой, в ноябре 2022 года в полицию обратились сотрудники больницы и сообщили о телесных повреждениях, нанесенных девочке. В другом случае, который произошел в феврале прошлого года, этот же мужчина пнул своего сына и сломал ему руку.

«Выяснилось, что в семье четверо несовершеннолетних детей. Их отец пьет, выгоняет из дома членов семьи, бьет. По этим фактам возбуждено три уголовных дела по статье „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего“ и по статье „Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“», — рассказала корреспонденту газеты «Огни Агидели» правоохранитель.

В настоящее время уголовные дела в отношении жителя Агидели находятся в производстве, проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства.

Сообщается, что подследственный вину признал, раскаялся, тем не менее ему грозит до трех лет лишения свободы.