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Сегодня, 10:29

В Башкирии на трассе произошло два массовых ДТП с участием большегрузов

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Иглинском районе днём на 1542 км автодороги М-5 «Урал» 41-летний житель Янаульского района, управляя грузовиком «КрАЗ», предположительно, выезжая с прилегающей территории допустил столкновение с «Вольво». Затем последний столкнулся со встречными «Исудзу» и большегрузом «Скания». В ДТП 39-летний водитель «Исудзу» из Челябинской области был доставлен в больницу.

«Часом ранее на этом же участке столкнулись четыре грузовика. Здесь никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По фактам ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Видео:ГИБДД по РБ
Видео:ГИБДД по РБ
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