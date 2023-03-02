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Вчера, 13:39

МЧС по Башкирии предупреждает о мошенниках, продающих извещатели за 2000 рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В МЧС по Башкирии предупредили о мошенниках, которые представляются специалистами ведомства и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную. Например, в республике — от 2000 рублей.

«Обращаем внимание на то, что МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности. На самом деле пожарный извещатель в среднем стоит около 500 рублей. И вы его можете купить самостоятельно как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах. Это устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям», — предупредили граждан в ведомстве.

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