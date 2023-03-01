Уфимец угрожал беременной супруге убийством

В Уфе в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что муж угрожает ей убийством. Стражи порядка выяснили, что потерпевшая в браке с супругом уже более девяти лет, семья состоит из четырех человек. По словам заявительницы, супруг все никак не мог найти работу и пристрастился к алкоголю. Она много раз пыталась с ним поговорить и напоминала ему, что у них уже двое детей и скоро появится новый член семьи. Но дружелюбные разговоры ему были не по душе. Вместо того, чтобы найти компромисс, мужчина вновь пил.

На днях нетрезвый мужчина решил, что его жена не права, и начал ей угрожать. Он резко схватил ее за шею, повалил на диван и стал высказывать слова угрозы: «Я тебя убью!». В этот момент в комнату забежал родственник и оттолкнул мужчину. После чего забрал его к себе домой.

Потерпевшая, раздумывая о случившемся, поняла, что больше не стоит ждать перемен в поведении мужа, и решила обратиться в полицию.

«Для дальнейшего разбирательства 30-летнего уфимца доставили в отдел полиции № 4. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье „угроза убийством“. Расследование продолжается. Потерпевшая с двумя несовершеннолетними детьми помещена в учреждение, где им оказывается всесторонняя помощь, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ. — Если в отношении вас совершено насилие, в первую очередь, не нужно молчать! Необходимо сразу же обратиться за помощью и в кратчайший срок сообщить об этом полиции, близким людям, которые способны вам помочь».