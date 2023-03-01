Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
83.04
-0.41
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 15:12

Уфимец купил более 50 государственных наград СССР

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Полиция Уфы по материалам УФСБ России по РБ возбудила уголовное дело по статье 324 УК РФ («приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»).

По данным предварительного расследования, 55-летний уфимец с февраля по сентябрь прошлого года приобретал у различных людей госнаграды за заслуги времен Великой Отечественной войны. Для совершения сделок и получения информации использовал различные интернет-площадки.

Как рассказал подозреваемый, увлечение историей того периода у него появилось еще в школе, но не хватало времени и денег, чтобы углубиться в ее изучение. Возможность появилась после продажи недвижимости. На вырученные деньги мужчина скупал государственные награды и другие предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. За это время подозреваемый приобрел более 50 государственных наград различной степени.

«Согласно заключению комиссии, все медали подлинные. Установлены личности 44 ветеранов, которым принадлежали ордена Отечественной войны I степени и II степени. Подозреваемый полностью признал вину. Расследование продолжается», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, эксперты выяснили, что награды имеют порядковые номера, относятся к предметам музейного фонда и культурно-исторического наследия. Общая стоимость изъятых предметов оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Кроме того, по месту проживания 55-летнего уфимца обнаружено и изъято незаконно хранящееся у него боевое холодное оружие советского периода.

Видео:УФСБ по РБ
УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ
Видео:УФСБ по РБ
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика