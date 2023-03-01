Уфимец купил более 50 государственных наград СССР

Полиция Уфы по материалам УФСБ России по РБ возбудила уголовное дело по статье 324 УК РФ («приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»).

По данным предварительного расследования, 55-летний уфимец с февраля по сентябрь прошлого года приобретал у различных людей госнаграды за заслуги времен Великой Отечественной войны. Для совершения сделок и получения информации использовал различные интернет-площадки.

Как рассказал подозреваемый, увлечение историей того периода у него появилось еще в школе, но не хватало времени и денег, чтобы углубиться в ее изучение. Возможность появилась после продажи недвижимости. На вырученные деньги мужчина скупал государственные награды и другие предметы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. За это время подозреваемый приобрел более 50 государственных наград различной степени.

«Согласно заключению комиссии, все медали подлинные. Установлены личности 44 ветеранов, которым принадлежали ордена Отечественной войны I степени и II степени. Подозреваемый полностью признал вину. Расследование продолжается», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, эксперты выяснили, что награды имеют порядковые номера, относятся к предметам музейного фонда и культурно-исторического наследия. Общая стоимость изъятых предметов оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Кроме того, по месту проживания 55-летнего уфимца обнаружено и изъято незаконно хранящееся у него боевое холодное оружие советского периода.