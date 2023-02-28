Жителя Башкирии осудили за публичное оправдание терроризма в интернете

Сотрудники ФСБ выявили и задокументировали противоправные действия 54-летнего жителя села Анясево Миякинского района, осуществлявшего публичное оправдание терроризма в интернете.

«Установлено, что злоумышленник в 2020 году разместил в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» комментарий, оправдывающий преступные действия участников банд и незаконных вооруженных формирований, руководимых Ш. Басаевым и Э. Хаттабом, на территории Чеченской Республики в 2000 году. Мужчина в ходе судебного заседания раскаялся, вину в содеянном признал полностью», - проинформировали в пресс-службе УФСБ по РБ.

Приговором Центрального окружного военного суда он признан виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.