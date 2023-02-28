В аварии на трассе в Башкирии пострадал несовершеннолетний пассажир

Накануне днем на 50 км автодороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка столкнулись «Шкода Октавия» под управлением 28-летнего местного жителя и встречный внедорожник «Тойота Ленд Крузер», за рулём которого находился 57-летний житель Стерлитамака. В результате ДТП получил травмы 17-летний пассажир «Шкоды», он госпитализирован. Об аварии сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Отмечается, что авария произошла в условиях сильной метели и снегопада. Ведется разбирательство.