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Сегодня, 08:49

В аварии на трассе в Башкирии пострадал несовершеннолетний пассажир

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал Владимира Севастьянова

Накануне днем на 50 км автодороги Стерлитамак - Стерлибашево - Федоровка столкнулись «Шкода Октавия» под управлением 28-летнего местного жителя и встречный внедорожник «Тойота Ленд Крузер», за рулём которого находился 57-летний житель Стерлитамака. В результате ДТП получил травмы 17-летний пассажир «Шкоды», он госпитализирован. Об аварии сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Отмечается, что авария произошла в условиях сильной метели и снегопада. Ведется разбирательство.

Автор:Роман Якимчук
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