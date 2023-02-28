Крупный пожар в Башкирии: сгорели два дома и баня, еще один жилой дом огнеборцам удалось отстоять

В МЧС по Башкирии 28 февраля поступило сообщение о пожаре в доме по улице Свердлова в селе Тирлянский Белорецкого района. К тушению возгорания были привлечены 18 человек и пять единиц техники.

«В связи с поздним сообщением о пожаре, сильных порывов ветра и плотной застройкой по прибытии на место пожарных открытым пламенем горел бревенчатый жилой дом размером 9×6 метра и сарай, огонь быстро перекинулся на соседний дом размером 6×7 метров, надворную постройку и баню, а после зацепил кровлю еще одного дома. С риском для жизни пожарные ликвидировали открытое пламя, удалось отстоять один жилой дом. Тушение проводилось по повышенному рангу», — рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

При пожаре пострадала женщина, которая получила ожоги. Ее увезли в больницу.