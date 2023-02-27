Жительница Башкирии ударила ребенка пакетом со стеклянной бутылкой внутри: суд вынес решение

Кармаскалинский межрайонный суд удовлетворил требования прокуратуры Архангельского района о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для обращения в суд послужил приговор в отношении местной жительницы, которым она признана виновной по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Установлено, что летом 2021 года пьяная женщина около магазина ударила 8-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде, полиэтиленовым пакетом, в котором находилась стеклянная бутылка.

Ребенку был причинен легкий вред здоровью. Суд поддержал доводы надзорного ведомства и обязал злоумышленницу выплатить 60 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.