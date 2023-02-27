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Сегодня, 12:33

В Уфе таксист, находившийся в федеральном розыске, устроил ДТП с пострадавшим

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Дёмском районе Уфы 34-летний водитель за рулём «Дэу Нексия» совершил наезд на металлические ограждения справа по ходу движения. В ДТП 42-летний пассажир получил травмы.

«При оформлении ДТП выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения и осуществлял предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров без специального разрешения. Предъявленные им документы на автомобиль у сотрудников ГИБДД вызвали сомнение в их подлинности, водительское удостоверение числилось за именем другого человека», — проинформировали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Кроме этого, согласно базам данных, мужчина находится в федеральном розыске за преступление, совершенное по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

При задержании 34-летний мужчина попытался оказать сопротивление. Сотрудники полиции применили специальные средства — наручники. Для дальнейшего разбирательства его доставили в ближайший отдел полиции. Машину эвакуировали на спецстоянку.

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