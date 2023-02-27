В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме пострадала 53-летняя женщина

В МЧС по Башкирии сегодня ночью поступило сообщение о пожаре по улице Центральной в деревне Сарт-Лобово Иглинского района. На место для ликвидации возгорания оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«Наблюдалось горение бревенчатого жилого дома размером 6×10 м. Пожар потушен. В результате пожара женщина, 1970 года рождения, получила отравление продуктами горения и была доставлена в больницу № 21», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также на месте инструктор профилактики пожаров госкомитета РБ по ЧС.