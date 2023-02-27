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Сегодня, 09:15

В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью от гибели

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии поздно ночью поступило сообщение о пожаре по улице Вокзальной в селе Зирган Мелеузовского района. На место прибыли сотрудники МЧС России, добровольная пожарная команда Зирганского сельского совета, пожарная часть Введеновка ООО «Башнефть-добыча» и другие экстренные службы.

Наблюдалось горение кровли 4-квартирного жилого дома и рядом расположенной бревенчатой бани. В течение часа горение было локализовано.

«Дознавателем МЧС России установлено, что благодаря сработке пожарного извещателя, который был установлен в многодетной семье, все жители своевременно эвакуировались из дома, всего 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Жители будут проживать у родственников», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. 

В тушении было задействовано 17 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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