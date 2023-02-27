В Башкирии электромонтажник из Краснодара выжил при падении с высоты

В Салавате тяжело травмировался электромонтажник из Краснодара. Региональная гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 35-летний работник ООО «Монтажно-наладочное управление № 1 Корпорации АК «Электросевкавмонтаж» (Краснодар).

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, 21 февраля при выполнении электромонтажных работ на строящейся эстакаде на площадке ООО «Газпром нефтехим Салават» работник по силовым сетям и электрооборудованию упал с высоты. Пострадавшего с тяжёлой травмой доставили в больницу Салавата.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в гострудинспекции.

По предварительным данным информагентства, мужчина упал с высоты пять метров. Медики диагностировали переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность.