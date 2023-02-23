Жительница Башкирии пострадала при подъеме на гору, ей потребовалась помощь спасателей

Сегодня, 23 февраля, в экстренные службы поступил вызов о том, что при восхождении на гору Дунансунган в Белорецком районе женщина оступилась и травмировала ногу. Группа попросила помощи в эвакуации пострадавшей.



Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службу Госкомитета по ЧС, спасатели на специальной технике выдвинулись на место происшествия. Доехав на автомобиле к подножью, пересели на снегоход и добрались до пострадавшей. Женщину эвакуировали до трассы, где ее ожидала бригада скорой помощи.