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Вчера, 20:31

Жительница Башкирии пострадала при подъеме на гору, ей потребовалась помощь спасателей

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Сегодня, 23 февраля, в экстренные службы поступил вызов о том, что при восхождении на гору Дунансунган в Белорецком районе женщина оступилась и травмировала ногу. Группа попросила помощи в эвакуации пострадавшей.

Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службу Госкомитета по ЧС, спасатели на специальной технике выдвинулись на место происшествия. Доехав на автомобиле к подножью, пересели на снегоход и добрались до пострадавшей. Женщину эвакуировали до трассы, где ее ожидала бригада скорой помощи.

Автор:Ляйсан Закирова
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