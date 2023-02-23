Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование смертельной аварии в Бирском районе

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту смертельной аварии в деревне Суслово Бирского района. На место трагедии для координации действий правоохранительных органов выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал «Башинформ», сегодня в деревне Суслово 21-летний местный житель решил прокатиться на тюбе, который был привязан к автомобилю. «Плюшку» занесло под встречную легковушку, и молодой человек от полученных травм скончался на месте.