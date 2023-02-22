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Сегодня, 07:26

В центре Москвы при пожаре в общежитии погибли шесть человек, в том числе двое детей

МЧС России
Фото:МЧС России

В центре Москвы при пожаре в здании гостиницы, где также находилось и общежитие, погибли четверо взрослых и двое детей, пострадали девять местных жителей. По данным МЧС России, всего из горящего здания были эвакуированы 200 человек. Столичные огнеборцы локализовали пожар на площади 300 кв. м.

Телеграм-канал «112» информирует о том, что, по предварительным данным, возгорание началось в коридоре общежития на пятом этаже. По словам жильцов, вечером между соседом, который выпивал и часто ругался с жильцами, произошел очередной конфликт с многодетной семьей, делающей ремонт. После словесной перепалки один из соседей увидел в глазок горящие мешки с вещами, которые давно стояли в коридоре, и сразу вызвал экстренные службы.

UPD: по данным на утро 22 февраля, количество погибших при пожаре в здании гостиницы увеличилось до семи человек. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Видео:МЧС России
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