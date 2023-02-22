В Башкирии женщине вынесли приговор по делу о дискредитации армии РФ

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы. Она обвиняется в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию российской армии.

Как информирует объединённая пресс-служба судов РБ, в марте прошлого года Раиса Б., находясь дома, разместила со своего аккаунта в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте» публикации с фотографиями и видеороликами, содержащими заведомо ложные сведения о действиях армии РФ в ходе СВО. При этом женщина знала из размещенного брифинга официального представителя Министерства обороны России о том, что опубликованная информация не соответствует действительности.

Гражданка не признала свою вину. Суд признал ее виновной по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий» и назначил наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно. Приговор в законную силу пока не вступил.