В Башкирии перед судом по трем статьям предстанет бывший руководитель районной больницы

Прокуратура Кигинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя Кигинской центральной районной больницы по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки» и «мелкое взяточничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2014 по 2019 год мужчина давал указание работникам оформлять амбулаторные карты и вносить в них недостоверные сведения об оказании медицинских услуг и пребывании граждан в стационаре больницы для недопущения сокращения бюджетного финансирования и штатной численности учреждения. Кроме того, он установил сотрудникам повышенный размер оплаты труда и стимулирующих выплат, часть которых в последующем передавались злоумышленнику через руководителей структурных подразделений, за неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности, а также под угрозой увольнения.

Результатом преступных действий причинен ущерб на сумму свыше 1,9 млн рублей.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу.