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Вчера, 17:20

Директор базы отдыха получила тюремный срок за гибель женщины на самодельном аттракционе

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор в отношении директора базы отдыха и развлечений. Она обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В суде установлено, что обвиняемая оказывала услуги по сдаче домов отдыха в аренду и в виде катания на канатной дороге. В нарушение установленных требований на самодельном аттракционе отсутствовала информация для посетителей о запрете пользования. Также не были организованы и проведены испытания оборудования, в том числе качество торможения, оценка максимальной скорости движения и др. В результате в декабре 2020 года одна из гостей, спускаясь по канатной дороге, сорвалась и упала с высоты на землю, получив тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвинямая не признала вину в совершении преступления.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 100 тыс. рублей и взыскал компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей в пользу родственников погибшей.

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