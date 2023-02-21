За сутки мошенники лишили жителей республики более 10 миллионов рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 24 сообщения. В их числе зарегистрированы: 8 фактов обмана граждан под видом сотрудникам банка или правоохранительного органа, 6 – покупка/продажа товаров через интернет, 5 фактов обмана под предлогом инвестирования, 4 факта обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», 1 факт обмана путем взлома аккаунта.



В Отдел полиции №5 по городу Уфе обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что попалась на уловки аферистов под предлогом инвестирования. В одной из социальных сетей заявительнице поступило сообщение от неизвестного лица, якобы менеджера банка. Собеседник предложил уфимке приумножить свои доходы и инвестировать их. Заинтересовавшись предложением, горожанка зарегистрировалась на сайте и открыла личный кабинет. Лжесотрудник убедил женщину оформить несколько кредитов и вложить полученные средства на якобы открытый ею счет, что она и сделала. Всего заявительница отдала аферистам более 3 миллионов рублей.



Сразу несколько жителей республики обратились в полицию с заявлением о мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как правило, схема рассчитана на пожилых граждан, которые и попадаются «на удочку» аферистов. Пенсионерам на телефон поступал звонок от якобы их родственника. Имитируя плач в трубку, аферисты сообщали новость о том, что близкие пожилых граждан попали в дорожно-транспортные происшествия и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, срочно нужны денежные средства. Ничего не подозревающие жители Уфы передавали свои сбережения, но только лишь после этого связывались с «попавшим в беду родственником». Всего за сутки аферисты по данной схеме мошенничества выманили у пенсионеров более 500 тысяч рублей.