В Нефтекамске злоумышленники начали взламывать популярные интернет-мессенджеры

На днях зарегистрировано несколько фактов мошенничества в отношении жителей Нефтекамска путем взлома их аккаунтов в популярном мессенджере злоумышленниками.

52-летняя гражданка сообщила в дежурную часть полиции о том, что знакомая в «Телеграм» отправила сообщение с просьбой срочно одолжить ей деньги. Доверчивая нефтекамка решила выручить приятельницу, перечислила на указанный в сообщении счет денежные средства в сумме 20 тысяч рублей.

А 37-летнему жителю города позвонил дядя и попросил занять деньги для коллеги. Нефтекамец не стал отказывать родственнику, осуществил перевод 23 тысяч рублей на номер счета, который ему переслали сообщением. Спустя несколько минут дядя снова позвонил, но в этот раз, чтобы предупредить о том, что его телеграм-канал был взломан и от имени коллеги деньги просят преступники. К сожалению, деньги «успели уйти» на счета мошенников.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.