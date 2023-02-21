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Сегодня, 07:33

В Хабаровском крае жителя Башкирии убило грузовым крюком

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Белебеевском районе местные жители обратились в суд с требованием компенсировать моральный вред за гибель близкого родственника при исполнении им трудовых обязанностей. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в 2021 году в Амурском районе Хабаровского края монтажник производил чистку и ремонт бадьи, подвешенной на автокране.

В процессе работы грузовой крюк оборвался и упал, задев голову мужчины — работник скончался на месте.

«Ответчик не признал свою вину, ссылаясь на нарушение правил охраны труда и техники безопасности самим потерпевшим, — сообщили в региональном надзорном ведомстве. — Суд с учетом позиции межрайонной прокуратуры удовлетворил исковые требования и взыскал с работодателя в пользу родителей по 1 млн рублей, в пользу малолетнего сына 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда».

Решение суда в законную силу не вступило.

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