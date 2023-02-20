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Сегодня, 11:00

Безработные уфимцы на балконе съемной квартиры устроили нарколабораторию

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Уфе полицейские ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. По предварительным данным, двое безработных, 36 и 38 лет, синтезировали наркотики на балконе съемной квартиры.

По предварительным данным регионального МВД, 38-летний подозреваемый продолжительное время употреблял наркотики. Затем безработный уфимец начал думать, где достать деньги. Он узнал способ изготовления синтетических наркотиков, купил все составляющие ингредиенты, а также необходимое оборудование. Для своих «экспериментов» мужчина выбрал съемную квартиру в многоэтажке. Владельцы даже не подозревали, чем будет заниматься их квартиросъемщик.

Подозреваемый изготавливал наркотики на маленьком балконе, а все остальное хранил в комнате. Вскоре он вовлек в преступную деятельность своего приятеля — 36-летнего безработного уфимца, с которым они дружили со студенческой скамьи. По оперативным данным, они вместе расфасовывали наркотики по пакетикам, затем делали «закладки» в лесах Уфимского района.

«Наркодельцов задержали при выходе из квартиры. Полицейские обнаружили и изъяли около 150 граммов мефедрона, а также около 50 ёмкостей различного объема с химическими реактивами, лабораторную посуду и оборудование. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. „г“ ч.4  ст. 228.1 УК РФ», — проинформировали в управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

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