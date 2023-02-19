В Уфе 44-летний мужчина попал под колеса автомобиля

В Уфе попытка пешехода сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте обернулась ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По информации пресс-службы ГИБДД, ДТП произошло около двух часов дня в Калининском районе Уфы на ул. Первомайской. 33-летняя уфимка, управляя «Мазда-3», допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. С различными травмами 44-летний мужчина госпитализирован.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано три ДТП с участием пешеходов. По каждому факту начато разбирательство.

- Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаю вам о важности соблюдения каждым из вас, будь вы водителем или пешеходом, правил дорожного движения! - обратился Владимир Севастьянов. - Будьте внимательны и осторожны на дороге. Задумывайтесь над последствиями своих действий и поступков. Хорошего дня и безопасных вам дорог!