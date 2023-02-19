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В Сибае огнеборцы тушат пожар в здании автосервиса

главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ

В Сибае пожарные ликвидируют горение в здании автосервиса. Информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС России по Башкирии сообщили, что на пульт ведомства поступило сообщение о пожаре по адресу улица Восточное.

«На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Выяснилось, что горит кровля двухэтажного здания сервиса с мансардой. Дом стоит отдельно от других сооружений. Пожар локализован на площади 200 кв. м. Открытое горение ликвидировано. Проводится дальнейшее тушение», — проинформировали в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет. Угрозы распространения на другие здания тоже отсутствует. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее о возгорании в столице Зауралья сообщил мэр города Азамат Юлдашбаев. Он написал на своей странице во «ВКонтакте», что огонь вспыхнул в здании по адресу Восточное шоссе, 2/2. Информагентство «Башинформ» выяснило, что в нём находится автомойка, автосервис, шиномонтаж, служба техосмотра, офис услуг страхования и кафе.

главное управление МЧС по РБ
главное управление МЧС по РБ
главное управление МЧС по РБ
главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
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