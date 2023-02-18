Глава Сибая сообщил о пожаре в городе в субботний вечер

Вечер субботнего дня в Сибае омрачил пожар. О возгорании в столице Зауралья сообщил мэр города Азамат Юлдашбаев.

Азамат Юлдашбаев рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что огонь вспыхнул в здании по адресу Восточное шоссе, 2/2. Информагентство «Башинформ» выяснило, что в нём находится автомойка, автосервис, шиномонтаж, служба техосмотра, офис услуг страхования и кафе.

По словам Азамата Юлдашбаева, на место ЧП выехали сибайские пожарные, огнеборцы из села Туркменово и села Ургазы Баймакского района, а также села Кизил Челябинской области.

«Тревожный выдался вечер выходного дня. Выехали на пожар /…/. Причины возникновения возгорания ещё не установлены. Главное — нет пострадавших. Пожарные расчёты работают слаженно», — написал Азамат Юлдашбаев в своём паблике.