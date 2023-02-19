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Сегодня, 13:19

В Башкирии браконьеры убили трех лосей

пресс-служба минэкологии РБ
Фото:пресс-служба минэкологии РБ

Днем 18 февраля инспекторы башкирского охотнадзора провели очередной рейд в охотничьих угодьях Республики Башкортостан, граничащих с Оренбургской областью. В 5-6 км северо-восточнее д. Тугустимир и 1,5-2 км от охотбазы в д. Бурангулово Оренбургской области они обнаружили браконьеров.

Как сообщила «Башинформу» пресс-служба минэкологии, инспекторы задержали два снегохода, в которых находились два убитых лося.

Чуть позже на месте совершения предполагаемого преступления на территории Башкирии обнаружен третий убитый лось. Охотничим ресурсам причинен особо крупный вред. 

На место происшествия были вызваны коллеги-охотинспекторы из Оренбургской области и полиция. У задержанных лиц изъяты 3 единицы охотничьего оружия и 2 снегохода, 2 саней с 2 тушами лосей.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в том числе планируется провести повторный осмотр места происшествия.

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