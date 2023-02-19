СК РФ поручил доложить о ходе проверки по факту издевательств над несовершеннолетним в Башкирии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Республике Башкортостан Игорю Пашнину доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах по факту издевательств над несовершеннолетним со стороны сверстников.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что двое несовершеннолетних издевались над сверстником в одном из торговых центров города Уфы. Свои действия подростки сняли на видео, а после распространили среди знакомых соответствующую видеозапись. Также сообщается и о других нарушениях, связанных с неприкосновенностью частной жизни несовершеннолетнего.



Для установления всех обстоятельств произошедшего региональным СУ СК России организована процессуальная проверка.