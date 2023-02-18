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Вчера, 14:12

Житель Башкирии отправил знакомого в больницу из-за женщины

В Башкирии задержан 38-летний мужчина, который нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. Об этом сообщает следком республики.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 февраля около уфимского кафе по улице Бакалинской. По версии следователей, у жителя возникли разногласия с пострадавшим по поводу их общей приятельницы. Известно, что преступник как минимум три раза ударил ножом 37-летнего потерпевшего в живот, руку и ногу. С места конфликта жертву потасовки оперативно доставили в скорую — сейчас он находится под наблюдением медиков.

Подозреваемого удалось задержать по месту проживания, сейчас он находится под стражей. ОБвиняемому грозит уголовное наказание по статье 105 УК РФ о покушении на убийство.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели», — пояснили в следкоме республики.
Автор:Иван Вавилов
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