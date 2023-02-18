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Вчера, 15:30

От падения наледи в Башкирии пострадали два человека

В Башкирии от падения наледи с крыши домов пострадали два жителя Уфы, сообщили «Башинформу» в управлении гражданской защиты столицы.

Первый инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе города, где снег свалился на голову пожилому мужчине на улице Благоварской. Как отметили в ведомстве, пострадавший обратился в травмпункт.

Второй случай зафиксирован днем ранее на Малой Лесозаводской — здесь в результате падения наледи с кровли девятиэтажного дома помощь медиков понадобилась 20-летней девушке. После осмотра специалистов и лечения ее отпустили домой.

«Если вы заметили на крыше здания снежную массу или наледь, представляющую угрозу безопасности людей, сообщите об этом в свою УК или ЕДДС Уфы по телефону +7 (34-72) 79-90-00, либо позвоните на единый номер 112», — отметили в УГЗ столицы.
Автор:Иван Вавилов
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