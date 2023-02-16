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Вчера, 16:12

В Уфе полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Уфе полицейские разыскивают 50-летнего местного жителя Роберта Ахунова. Предположительно, он нанес ножевые ранения своему знакомому.

Приметы: на вид около 50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы средней длины, шатен.

«Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в отдел полиции № 8 управления МВД России по Уфе по телефонам: дежурная часть — 8 (347) 236-78-66; 279-31-91, либо 02 (102 — с сотового) или в ближайшее отделение полиции, либо по телефону доверия МВД по РБ — 8 (347) 279-32-92», — обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.

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