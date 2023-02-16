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Сегодня, 12:31

В Башкирии женщина обвиняется в убийстве сына

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Краснокамский межрайонный суд избрал меру пресечения в отношении 61-летней гражданки, обвиняемой в убийстве. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, у пожилой женщины есть два взрослых сына. Один живет отдельно, а другой вместе с матерью, так как по состоянию здоровья ему нужен постоянный уход. По предварительным данным, 39-летний сын пришел к матери в гости со спиртным. После его употребления между родственниками произошла ссора. Мужчина стал раскидывать на кухне посуду, громить все подряд. По всей видимости, уставшая от всего этого, мать не выдержала, схватила на кухне нож и ударила им своего отпрыска прямо в живот. Поняв, что натворила, побежала к соседям, те вызвали скорую помощь и полицию.

«Смерть сына обвиняемой наступила через непродолжительный промежуток времени в больнице Нефтекамска от полученного проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, то есть в результате умышленных действий его матери, — сообщили в пресс-службе суда. — Так, старший следователь, обращаясь в суд с настоящим ходатайством об избрании меры пресечения в отношении местной жительницы, указал, что она обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, за совершение которого предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, что может побудить ее скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, оставаясь на свободе, она может любыми способами воздействовать на свидетелей, поскольку место жительства основных лиц, имеющих процессуальный статус свидетелей по уголовному делу, ей известны».

Суд счел недостаточными основаниями указанные следователем обстоятельства для заключения женщины под стражу.

«Исходя из принципов гуманизма, принимая во внимание данные о личности обвиняемой, положительные характеристики, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, отсутствии данных об оказанном давлении на свидетелей, суд пришел к выводу о возможности применения к обвиняемой более мягкой меры пресечения», — пояснили в суде.

В итоге женщину поместили под домашний арест сроком на два месяца.

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