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Сегодня, 12:55

В Башкирии автобус с пассажирами съехал с дороги и застрял в сугробе

соцсети
Фото:соцсети

В Башкирии автобус вместе с пассажирами съехал с проезжей части в кювет. Очевидец случившегося поделился фотографией инцидента в соцсетях, а также выразил беспокойство по поводу самочувствия водителя. Подписчики в группе прокомментировали случившееся: «Дорога… Всякое на ней бывает. А вот то, что без жертв, молодец, водитель!»; «Навигатор, видать, курс новый проложил. А если без шуток, главное, что все живы-здоровы»; «Самое главное, люди живы?»

«Башинформ» обратился в пресс-службу «Башавтотранса» за комментарием по поводу случившегося.

«Днем 15 февраля водитель, управляя технически исправным автомобилем „ПАЗ“, ехал по маршруту № 109 Ишимбай — Арметрахимово с запада на восток по дороге Ишимбай — Петровск. Между деревнями Салихово и Тимашевка не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна. В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров, пострадавших нет. С помощью техники РСУ ДОР Ишимбайского района автобус вытащили. Через 20 минут он был готов продолжить движение самостоятельно. Каких-либо повреждений у автобуса нет», — пояснил представитель госперевозчика.

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