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Вчера, 14:16

Пытался скрыться. В Башкирии водитель за рулем «Шевроле» сбил на дороге сотрудника полиции

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Иглинском районе 15 февраля сотрудники полиции во время рейда по выявлению незаконного оборота наркотиков на проселочной дороге возле села Балтика заметили автомобиль «Шевроле», в котором находились трое граждан. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, при приближении одного из правоохранителей водитель иномарки резко начал движение вперед и совершил наезд на полицейского. Продолжая попытки скрыться, водитель не справился с управлением и выехал на обочину, застряв там.

«Противоправные действия правонарушителей были пресечены. При этом они вели себя агрессивно и оказывали активное сопротивление. В ходе осмотра машины задержанных полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Его изъяли и направили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ. Сотрудник полиции с переломом бедра госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — проинформировали в ведомстве.

В отношении злоумышленников составлены административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Водитель с признаками наркотического опьянения прошел медосвидетельствование. После получения результатов экспертиз и медосвидетельствования также будет принято процессуальное решение.
Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти будут направлены в территориальное подразделение СК РФ для принятия процессуального решения.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ
МВД по РБ
Фото:МВД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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