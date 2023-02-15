Жителя Башкирии осудили за «пьяное» ДТП с гибелью водителя

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте 2022 года пьяный подсудимый, управляя Opel Astra, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124». В аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Мужчина признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Как информировал «Башинформ», в ДТП погиб 54-летний водитель «ВАЗа». Медпомощь потребовалась двум пассажиркам Opel, 25 и 28 лет, а также 27-летнему пассажиру «ВАЗа». Результат медосвидетельствования водителя показал 0,780 мг/л.