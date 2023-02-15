Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
85.27
-0.31
-14 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:53

Жителя Башкирии осудили за «пьяное» ДТП с гибелью водителя

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте 2022 года пьяный подсудимый, управляя Opel Astra, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124». В аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Мужчина признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Как информировал «Башинформ», в ДТП погиб 54-летний водитель «ВАЗа». Медпомощь потребовалась двум пассажиркам Opel, 25 и 28 лет, а также 27-летнему пассажиру «ВАЗа». Результат медосвидетельствования водителя показал 0,780 мг/л.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика