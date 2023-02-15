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Сегодня, 12:20

В Уфе судебного пристава уволили за присвоение денег должников

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Дёмского района Уфы проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Основанием для прокурорского реагирования послужили результаты расследования уголовного дела в отношении руководителя уфимского отделения судебных приставов ГУФССП России по РБ, обвиняемого по статье «мошенничество с использованием служебного положения» и «служебный подлог».

Как информировал ранее «Башинформ», обвиняемый с мая 2021 по июль 2022 года, пользуясь своим служебным положением, получил деньги семи должников на сумму более 600 тысяч рублей под видом внесения их на депозитный счет службы судебных приставов, которыми распорядился по собственному усмотрению. Мужчина признал вину в совершении преступлений и частично возместил ущерб.

«По данному факту прокуратура внесла в адрес главного судебного пристава республики представление, по результатам рассмотрения которого мужчина уволен по компрометирующим основаниям. Уголовное дело рассматривается в Демском районном суде», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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