В Башкирии возбуждено третье уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации района

В Башкирии возбуждено третье уголовное дело в отношении бывшего замглавы администрации Мелеузовского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре, 1987 года рождения. Он подозревается в совершении преступления по статье «получение взятки».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, в 2020 году между администрацией района и строительной организацией по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт на строительство водопровода в деревне Богородское Мелеузовского района на общую сумму почти 11 млн рублей. Заместитель главы администрации, являясь уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, предложил за взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тысяч рублей обеспечить увеличение стоимости контракта почти на 1 млн рублей, на что представитель компании согласился. После заключения дополнительного соглашения об увеличении цены договора, чиновник получил предметы взятки.

Ранее заместителю главы администрации района было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей за приемку новых квартир для детей-сирот, а также 200 тысяч рублей за приемку выполненных работ и обеспечение своевременной оплаты по контракту на текущий ремонт автомобильной дороги Давлеткулово — Сухаревка.

Преступления были выявлены при совместной работе следователей регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по РБ и управления ФСБ России по РБ. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также проверяют обвиняемого на причастность к иным преступлениям.