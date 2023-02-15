В Башкирии около старой котельной обнаружили замерзшее тело мужчины

В Салаватском районе рано утром 13 февраля местный житель обнаружил замерзший труп мужчины. Тело лежало около старой котельной. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, погибшим оказался 49-летний житель села Татарский Малояз.

«По предварительным данным, мужчине стало плохо, когда он шел в районе места своего жительства. Его нашли с признаками переохлаждения. Видимых телесных повреждений не обнаружено», — рассказал собеседник информагентства.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.