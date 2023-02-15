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Сегодня, 16:18

ГИБДД по Башкирии предупреждает водителей и пешеходов о профилактической операции

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе с 16 февраля стартует профилактическое мероприятие «Пешеход». Операция продлится до 22 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

«Треть всех автомобильных аварий в Уфе — это наезды на пешеходов. Несмотря на положительную динамику аварийности с участием пеших участников дорожного движения, в прошлом году только в столице республики зарегистрировано 543 наезда, при этом в каждой третьей такой аварии виноваты сами пешеходы. Ежедневный анализ указывает на необходимость принятия управленческих решений для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Инспекторы ДПС продолжат профилактическую работу как с водителями, так и с пешеходами», — проинформировали в ведомстве.

Под контроль будут взяты места наиболее частого нарушения ПДД пешеходами, кроме того, внимание будет уделено тем автолюбителям, которые не предоставляют право преимущества в движении пешеходам. С нарушителями автоинспекторы проведут разъяснительную работу и применят меры административного воздействия.

Автор:Дарья Субботина
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