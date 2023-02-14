Жительница Башкирии, защищая себя, зарезала ревнивого сожителя

Советский районный суд Уфы вынес приговор уроженке республики по статье «убийство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в октябре прошлого года подсудимая и ее сожитель в комнате общежития устроили застолье с алкоголем. Между ними из ревности произошла словесная ссора, затем мужчина перешел от слов к кулакам. Удар пришелся женщине по лицу. Та не стерпела, взяла со стола кухонный нож и ударила им сожителя не менее трех раз по груди и другим частям тела. Затем она стала бить его руками. От полученных увечий тот скончался.

Подсудимая вину признала частично. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.