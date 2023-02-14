Житель Башкирии погиб, пытаясь потушить пожар в доме

В Уфимском районе ночью 13 февраля поступило сообщение о возгорании садового дома в деревне Юматово на улице Южной. Как стало известно «Башинформу» от собственного источника, пожар произошел в бревенчатом одноэтажном доме мансардного типа с верандой.

«Во дворе дома было найдено тело человека без признаков жизни. Его личность устанавливается. По предварительным данным, мужчина начал сам тушить возгорание, залез повыше к крыше, но не удержался, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной», — сообщил собеседник информагентства.

В причинах и обстоятельствах смертельного пожара разбираются правоохранители.