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Вчера, 16:42

В Уфе полиция объявила в розыск мужчину, снявшего с чужой банковской карты 200 тысяч рублей

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Уфе 25 января в Гостином дворе на Верхнеторговой площади, по предварительным данным МВД по РБ, злоумышленник воспользовался невнимательностью женщины, которая в банкомате оставила свою карту. Он снял с электронного носителя дамы 200 тысяч рублей и скрылся.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «кража».

«Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность мужчины, который подозревается в совершении данного преступления. Если вы узнаете этого человека, обладаете иной информацией по данному преступлению, просьба сообщить в полицию по телефонам: управление уголовного розыска МВД по РБ 8-937-473-30-11, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции», — обратились к гражданам в ведомстве.

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