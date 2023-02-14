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В Уфе экс-инспектору гостехнадзора вынесли приговор за получение взяток и служебный подлог

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инженера-инспектора гостехнадзора республики по статьям «получение взятки» и «служебный подлог».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2018 года подсудимый, получив вознаграждение на сумму более 170 тысяч рублей, вносил данные о регистрации и снятии с учета асфальтоукладчиков и другой техники без проведения их технического осмотра. Кроме того, в 2019 году злоумышленник продал базу данных владельцев самоходных машин сотруднику сервисной службы, занимающейся ремонтом спецтехники и поставкой запчастей, потребовав за свои услуги 40 тысяч рублей. Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Мужчина не признал свою вину. Его уволили по компрометирующим основаниям.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, руководителю инспекции гостехнадзора по Уфе для усиления контроля за подчиненными сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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