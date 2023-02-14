В одном из колхозов Башкирии при пожаре заживо сгорели 16 коров

Накануне вечером в колхозе имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района произошел пожар. Загорелся корпус животноводческого комплекса, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС.

К тушению привлекли 13 человек личного состава и 5 единиц техники, было подано три ствола РСК-50. Площадь возгорания составила более 1400 квадратных метров.

50 голов крупного рогатого скота смогли вывести из горящего здания, 16 коров погибли. Среди людей погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.