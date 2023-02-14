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Сегодня, 07:29

В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погиб молодой человек

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В пятиэтажном доме на улице Ленина в Белебее накануне вечером произошел пожар. Загорелась однокомнатная квартира на втором этаже.

Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службы регионального МЧС, на место выехали экстренные службы. Из дома эвакуировали 15 жителей, в том числе троих детей. Пожар на площади в три квадратных метра был оперативно потушен.

В результате пострадал 28-летний молодой человек. Бригада врачей скорой помощи попыталась реанимировать его, однако попытки оказались безуспешными. Доктора констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Автор:Ляйсан Закирова
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