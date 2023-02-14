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Сегодня, 11:48

В Башкирии полиция накрыла подпольный цех по производству алкоголя

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В городе Октябрьском полиция установила факт нелегального производства и продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как предварительно установили оперативники, 42-летний местный житель решил заработать на изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции. Для этого он нашел трех работников, которые были в курсе преступных намерений предпринимателя.

Подпольный цех организатор преступления оборудовал в трех помещениях. Одно было им арендовано, остальные принадлежат его сожительнице. Житель Октябрьского закупал спирт и воду, упакованную в полуторалитровые пластиковые бутылки. В гараже его работники смешивали сырье и разливали по таре — в ранее использованные бутылки воды и снова запечатывали. По данным оперативников, незаконный доход подозреваемого превысил 1,3 миллиона рублей.

«Полицией Башкортостана преступная деятельность была пресечена. В ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции и МВД по РБ изъяли около 5 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Один из подозреваемых дал признательные показания», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследование. Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям.

Автор:Дарья Субботина
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