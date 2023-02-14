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Вчера, 14:13

Размозжили голову обухом топора. Двое мужчин жестоко убили жителя Башкирии из-за денег

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

Верховный суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего и 42-летнего жителей Зилаирского района. Они обвиняются в разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, сопряженном с разбоем.

Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, вечером в феврале 2022 года нетрезвые обвиняемые прибыли в дом своего 67-летнего знакомого, чтобы занять у него деньги. Получив отказ, Евгений Б. схватил мужчину рукой и стал его удерживать, а Сергей З. нанес обухом топора не менее семи ударов по голове потерпевшего. После чего Евгений Б. ударил руками и ногами по голове и рукам мужчины, обыскал дом и похитил 27 тысяч рублей. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

"28 февраля 2022 года в частном доме в деревне Сосновка было обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Труп нашла соседка, заметив, что мужчина долго не выходил из дома. Как установлено следствием, 5 февраля прошлого года подсудимые находились в гостях у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. Мужчины заметили, что почтальон принес пенсию соседу их знакомого и решили завладеть его деньгами. Они пришли домой к пожилому мужчине стали просить у него деньги в долг, а когда тот отказал им, они напали на него и нанесли смертельные удары по голове обухом топора. После этого подсудимые похитили имеющиеся у потерпевшего в доме 27 тысяч рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Учитывая, что потерпевший жил один, его тело было обнаружено только спустя 23 дня. Похищенные деньги обвиняемые потратили на личные нужды. Они поехали в Уфу, где пробыли несколько дней, а затем 40-летний подсудимый вернулся домой, а его сообщник уехал в Челябинскую область, где и был задержан", - проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

ВС РБ признал подсудимых виновными. Евгению Б. назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сергею З. — в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ
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