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Вчера, 13:09

Прислала фото с другим мужчиной: уфимец ворвался в дом к бывшей сожительнице и едва ее не убил

УМВД по Уфе
Фото:УМВД по Уфе

​​В Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям. 29-летний уфимец ворвался в дом к бывшей сожительнице, которую заподозрил в измене, и грозился убить.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе УМВД по Уфе, в конце января житель Уфы пришел в квартиру к бывшей сожительнице. Мужчина знал, что в дом его не пустят, он дождался возращения дочери из школы, отобрал у нее ключи и проник в дом. Разъяренный гость схватил кухонный нож и начал угрожать бывшей возлюбленной, после чего нанес ей несколько ударов. Женщина всячески пыталась выгнать непрошеного гостя. Когда на ее крики вышел сосед и попытался заступиться за нее, он тоже получил несколько ударов. После чего дебошир, забрав с собой мобильный телефон, ушел. Но и на этом он не остановился, с помощью мобильного приложения перевел себе все имеющиеся деньги — более трех тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 29-летнего уфимца. Стражам порядка он рассказал, что около четырех лет проживал с потерпевшей. У них есть совместный полугодовалый ребенок. Днем бывшая возлюбленная прислала ему фотографии с другим мужчиной, это очень разозлило его, и он отправился к ней домой, чтобы разобраться.

Возбуждены уголовные дела по статьям «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража»  и «нарушение неприкосновенности жилища».

Автор:Дарья Субботина
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