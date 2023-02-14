Глава минтранса Башкирии прокомментировал ДТП с его участием: «ПДД для всех одинаковы»

В Башкирии в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о ДТП с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александра Клебанова, которое произошло весной прошлого года в Москве. Якобы он ушел от ответственности — виновницей аварии признали местную жительницу, которой предстоит оплатить штраф и дорогостоящий ремонт Range Rover. Владелица машины Toyota пытается оспорить решение в суде, так как не считает себя нарушительницей ПДД.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данного происшествия к Александру Клебанову.

«В конце апреля прошлого года я ехал на автомобиле по Можайскому шоссе в сторону центра Москвы. Произошло столкновение с автомобилем „Тойота“. Я сразу остановился и вызвал сотрудников ГИБДД. Уже через 5-7 минут подъехали два экипажа ДПС. Сотрудники ГИБДД проверили камеры фотовидеофиксации, сделали замеры дороги и оформили, как положено, факт ДТП. После того, как участникам происшествия выдали документы, в которых было указано, что я не виновен, мне разрешили покинуть место аварии, и я уехал. При этом должен отметить, что правила дорожного движения для всех одинаковы: независимо от того, кто сидит за рулем — частное лицо или госслужащий», — прокомментировал информагентству министр.